İnegöl'de Trafik Kazaları: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de Trafik Kazaları: 4 Yaralı

İnegöl\'de Trafik Kazaları: 4 Yaralı
08.02.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazalarında toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Bursa- Ankara kara yolunda 11 ACH 473 plakalı minibüsünü yol kenarına park edip araçtan inen Nizamettin E'ye (56) aynı yönde seyreden Mesut Ç. (40) idaresindeki 16 AC 5902 plakalı minibüs çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Nizamettin E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Nizamettin E, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nizamettin E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Motosikletden düşen 2 kişi yaralandı

Kırsal Hamamlı Mahallesi yolunda Emir M. (16) idaresindeki 16 AOU 795 plakalı motosiklet devrildi.

Kazada sürücü Emir M. ile motosikletteki Şevket M. (39) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şevket M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın motosikletin çukura düşmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Su birikintisine giren motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa-Ankara kara yolu Mer-Pa pazar yeri mevkisinde Mustafa Eren D. (19) yönetimindeki 16 BSM 419 plakalı motosiklet, su birikintisine girerek devrildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Eren D, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Güvenlik, Ankara, Güncel, Trafik, İnegöl, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Trafik Kazaları: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

00:23
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
22:54
7 kişi daha tutuklandı Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
22:15
İtalya’da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 01:07:17. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Trafik Kazaları: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.