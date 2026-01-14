İnegöl\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma ve ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda Barış G. (35) yönetimindeki 34 ZP 7345 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. Kazada sürücü ve otomobildeki Özcan S. (33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA