İnegöl'de Trafik Kazası: Sedat Taç Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yakıtı bittiği için yol kenarına çektiği otomobilinin yanında beklerken, hafif ticari aracın çarptığı Sedat Taç (46), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Sedat Taç yönetimindeki 26 ACL 757 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Taç, aracını yol kenarına çekerek aşağı indi. Bu sırada aynı yöne giden Tamer D.'nin (21) kontrolünü yitirdiği 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen Sedat Taç ile otomobiline, ardından da sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı TIR'a çarptı. Kazada, Sedat Taç ile hafif ticari aracın sürücüsü Tamer D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Taç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mobilyacı olduğu öğrenilen Sedat Taç için İshakpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, eski Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, oda ve dernek başkanları ile yakınları katıldı. Namazın ardından Sedat Taç, Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),