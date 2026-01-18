İnegöl'de Trafik Kazası: Sedat Taç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de Trafik Kazası: Sedat Taç Hayatını Kaybetti

18.01.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakıtı biten otomobiliyle beklerken çarpan araçta Sedat Taç yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yakıtı bittiği için yol kenarına çektiği otomobilinin yanında beklerken, hafif ticari aracın çarptığı Sedat Taç (46), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Sedat Taç yönetimindeki 26 ACL 757 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Taç, aracını yol kenarına çekerek aşağı indi. Bu sırada aynı yöne giden Tamer D.'nin (21) kontrolünü yitirdiği 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen Sedat Taç ile otomobiline, ardından da sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı TIR'a çarptı. Kazada, Sedat Taç ile hafif ticari aracın sürücüsü Tamer D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Taç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mobilyacı olduğu öğrenilen Sedat Taç için İshakpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, eski Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, oda ve dernek başkanları ile yakınları katıldı. Namazın ardından Sedat Taç, Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, İnegöl, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Trafik Kazası: Sedat Taç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:14:04. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Trafik Kazası: Sedat Taç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.