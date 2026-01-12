İnegöl'de Yangın: 4 Kedi ve 3 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 4 kedi ile karşı dairedeki 3 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen kedilerden 2'si, sağlık ekiplerinin kalp masajına rağmen öldü.

Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'taki 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Devrilen elektrikli ısıtıcının halıyı tutuşturmasıyla çıkan yangın kısa sürede büyürken, 5 kedisiyle birlikte evde yaşayan Vildan Hasdemir, dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairedeki kedilerden 4'ü ile yoğun duman nedeniyle karşı dairede mahsur kalan erkek çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.

KALP MASAJI YAPTILAR

Çocuk ile 2 kediye ambulansta oksijen verilirken, 2 kedi ise kalp masajına rağmen öldü. Kedilerinin öldüğünü öğrenen Hasdemir, gözyaşı dökerken, yangını yarım saatte kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipler, kayıp 5'inci kediyi bulmak için çalışma başlattı.

