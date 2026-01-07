İnegöl\'de Yaya Geçidinde Kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinden geçmek isteyen 2 kadına otomobil çarptı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Hastane Caddesi'ne dönüş yapan E.D. (28) yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan K.B. (30) ve A.Y.'ye (35) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 kadın da yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA