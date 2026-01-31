İnegöl Kafkasspor, Sinop Spor'u Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İnegöl Kafkasspor, Sinop Spor'u Yendi

İnegöl Kafkasspor, Sinop Spor\'u Yendi
31.01.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de İnegöl Kafkasspor, Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş'yi 2-1 mağlup etti.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Cantürk Kılıç, Servet Bozkurt, Sadettin Ebrar Balcı

İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Muhammed Arif Akbaş, Mert Polat Keklik (Dk. 71 Tümer Oruç) Metin Esmer, Fikret Sevilgen, Ömer Faruk Aydemir (Dk. 90 Ömer Yılmaz) Emre Kara, Onur Toroman (Dk. 60 Yusuf Aydın) Yusuf Kaplan

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş: Mehmet Enes Sarı, Alper Uludağ, Kerem Yorulmaz, Enes İlhan, Hazarhan Karaca, Fatih Mert Çırtlık (Dk. 57 Yahya Yusuf Kaya) Emir Can Aksu, Oğuzhan Akgün, Enes İslam İlkin (Dk. 79 Taha Can Velioğlu) Atalay Yıldırım, Mustafa Miraç Dikmen (Dk. 57 Bora Taşdemir)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Aydemir, Arif Aktaş, Yusuf Kaplan, Ömer Yılmaz (İnegöl Kafkasspor) Fatih Çırtlık (Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.)

GOLLER: Dk. 60 Yusuf Kaplan, Dk. 65 Metin Esmer (İnegöl Kafkasspor), Dk. 64 Oğuzhan Akgün (Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.)

TFF 3'üncü Lig 19'uncu hafta mücadelesinde İnegöl Kafkasspor, sahasında ağırladığı Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş'yi 2-1 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, İnegöl, Futbol, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegöl Kafkasspor, Sinop Spor'u Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi
İstiflerini bozmadılar Kahvehane sele teslim oldu ama... İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:55
Gülben Ergen’den Fatih Ürek’e duygusal veda
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:35
İstanbullular dikkat Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:00:22. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl Kafkasspor, Sinop Spor'u Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.