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İnegöl'ün "Adile Naşit"i eğitimini üniversiteyle sürdürmek istiyor - Son Dakika

İnegöl'ün "Adile Naşit"i eğitimini üniversiteyle sürdürmek istiyor

27.01.2022 16:49

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda hizmetli olarak görev yapan ve öğrencilere karşı ilgisi, görevi dışında okulun tamir ve badana işlerini gönüllü olarak üstlenmesi nedeniyle "Adile Naşit" lakabıyla tanınan 57 yaşındaki Ayşe Soylu, azmiyle yıllar sonra liseden mezun oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda hizmetli olarak görev yapan ve öğrencilere karşı ilgisi, görevi dışında okulun tamir ve badana işlerini gönüllü olarak üstlenmesi nedeniyle "Adile Naşit" lakabıyla tanınan 57 yaşındaki Ayşe Soylu, azmiyle yıllar sonra liseden mezun oldu.

İnegöl Gazismanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda hizmetli personel olarak çalışan Soylu, öğrencilerden etkilenerek yaklaşık 10 yıl önce açık öğretim ortaokul için başvuruda bulundu ve 4 yıl önce de başladığı açık öğretim lisesinden mezun oldu. Soylu'nun yeni hedefi ise tıp fakültesini kazanmak.

Ayşe Soylu, gazetecilere sabahın erken saatlerinde uyanarak okula geldiğini anlattı. Okula gelmek için heyecan duyduğunu dile getiren Soylu, "Saat 06.00'da kendiliğimden uyanıyorum, hazırlanıyorum, buraya geliyorum. İlk gelen otobüsle geliyorum. O saatte gelmemem gerekiyor ama ben evde duramıyorum. Geliyorum burada çay suyunu koyuyorum, kalorifer kazanını yakıyorum. Yapılanacak olan ilk işlerim var onları yapıyorum ve sonra arkadaşlarım geliyor. Ondan sonra işimizi paylaşıp yapıyoruz. Arkadaşlarımı çok seviyorum. "diye konuştu.

Soylu, bazı öğrencilerin okulu bıraktığını gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hemen ben kendilerine diyordum, insan çalışırsa kazanır, okursa ilerler, okumak çok güzel bir şey. Benim yaşıma geldiğinizde ararsınız, bulamazsınız. 25 kişiyi üniversiteli yaptım. Ailemden ve arkadaşlarımdan birçok öğrenciler okudular. Meslek sahibi oldular ve şimdi bana teşekkür ediyorlar. Hatta bu sene de öğrencilerden bazıları okulu bırakacağını söyledi. Ben kendi karnemi gösterince, çocuklar, 'Ayşe teyze biz de okuyacağız. Sen yaptın da biz mi yapamayacağız' dediler. Öyle duyunca ben daha çok memnun oluyorum. Topluma insan kazandırmak güzel bir şey. İnsanları zarardan alıkoymak güzel bir şey."

Açık öğretime 10 yıl önce başladığını anlatan Soylu, pes etmediğini ve liseyi bitirdiğini, şimdi de tıp fakültesinde okumak isteğini ifade etti.

"Ayşe abla gerçekten okulumuzun 'Adile Naşit'i"

Okul Müdürü Burhanettin Özdemir ise Soylu'nun 2018 yılında sürekli işçi statüsünde okullarında çalışmaya başladığını anlattı.

"Ayşe abla gerçekten okulumuzun 'Adile Naşit'i" diyen Özdemir, şöyle devam etti:

"İşini bu kadar severek yapan insan 35 yıllık memuriyet hayatımda görmedim. Sabahın erken saatlerinde okula gelir, okulun bütün temizlik işlerini diğer arkadaşları ile organize eder, okulun her türlü kırılan dökülen, her türlü tamirat işlerini Ayşe ablamız yapar. Anasınıfı ile ilgilenir, öğlen arası taşımalı gelen öğrencilerin yemeklerini dağıtır. Saat 15.30'dan sonra temizliklerini yaparlar. Daha sonra yine 17.00'den sonra okumuzda aynı zamanda BİLSEM öğrencileri eğitim görüyor, onların da hizmetini yaptıktan sonra akşam saat 8'de anca eve dönüş yapabiliyor."

Soylu'nun yaz tatilinde 2 ay izinli olmasına rağmen yine okulda görev yaptığını dile getiren Özdemir, sözlerini, "Hizmet aşığı bir ablamız. Bizi bu anlamda çok sevindiriyor. Ayşe abla daha önce açık ortaokulu okumuş, bitirmişti. Yaklaşık 4 yıl önce beraber açık liseye başvurduk. Geçtiğimiz günlerde de açık liseden mezun oldu. Fakat hedefleri büyük. Ben korkmaya başladım elimizden kaçıracağız. Şu an üniversite okumak istiyor. Üniversite okuyunca böyle bir değerli elimizden kaçıracağız ama ben onun adına gurur duyuyorum. Keşke öyle bir şey olsa. Hep beraber yardımcı oluruz. Gerçekten Ayşe abla bizim bütün öğrencilerin, öğretmenlerin, yönetim kadrosunun gülü. Ayşe abla gibi biriyle çalıştığımız için ben okul müdürü olarak çok memnunum." diye tamamladı.

İnegöl'ün Adile Naşit i eğitimini üniversiteyle sürdürmek istiyor
İnegöl'ün Adile Naşit i eğitimini üniversiteyle sürdürmek istiyor
İnegöl'ün Adile Naşit i eğitimini üniversiteyle sürdürmek istiyor

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Adile Naşit, İmam Hatip, İnegöl, Bursa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'ün 'Adile Naşit'i eğitimini üniversiteyle sürdürmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'ün "Adile Naşit"i eğitimini üniversiteyle sürdürmek istiyor - Son Dakika
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