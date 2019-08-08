Son Dakika Haberleri: İnegölspor'dan tatsız prova
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İnegölspor'dan tatsız prova

2 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İnegölspor, ilk hazırlık maçında BAL Ligi ekiplerinden Tavşanlı Linyitspor ile bir hazırlık maçı yaptı.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İnegölspor, ilk hazırlık maçında BAL Ligi ekiplerinden Tavşanlı Linyitspor ile bir hazırlık maçı yaptı. İnegöl ekibi müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Tavşanlı Ada Stadı'nda oynanan maçta İnegölspor sahaya gençlerden oluşan bir kadro ile çıktı. Gökhan Kurumuş'un kafasından bulduğu golle 1 - 0 öne geçen İnegölspor, maçta önce rakibin penaltı golü ve ardından serbest vuruştan yediği 2 golle müsabakan mağlup ayrıldı.

İnegölspor 9 ağustos Cuma günü 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor ile bir hazırlık maçı daha yaparak yeni sezon hazırlık bölümünün ilk etabını bitirmiş olacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
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