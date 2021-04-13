Influencer ve Blogger Siri Canberk Varış: "Moda, Sanat ve Mimari Birbiriyle İç İçedir" - Son Dakika

Moda, sanat ve mimarinin ihtiyaçtan doğduğunu belirten Siri Canberk Varış "Temelde var oluş ihtiyaçlarından çıkan moda, sanat ve mimari günümüzde vazgeçilmez olarak kabul edilebilirler. Daha güzel görünebilmek için modayı yakından takip ediyor, daha güzel yaşam alanları için çabalıyoruz. Günümüzde dayatılan estetik algısına karşıyım. Her zaman doğal olandan yanayım" ifadelerini kullandı.

Siri Canberk Varış yakın zamanda moda fotoğrafı çekiminde bulunduklarını açıkladı. Varış, " Milano'da gerçekleştirdiğimiz son fotoğraf çekimlerimiz ile ilgili aldığım geri dönüşler, beni daha fazlasını yapmam konusunda motive ediyor. Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz çalışma için hazırlıklara şimdiden başladık. Yine çok ses getirecek bir çekim olmasını umuyorum. Markalarla iş birliklerim sürüyor, yakın zamanda yeni markalarla da çalışmaya başlayacağım" dedi.

1990 yılında doğan ve eğitim için İtalya'nın önemli moda şehri Milano'ya giden Varış, eğitimi sonrasında da İtalya'da yaşama kararı almış. Sıra dışı eserleri büyük ilgi gören Modacı Siri Canberk Varış "Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum ve Instagram'da etkileşim halinde olmayı seviyorum. Buradan aldığım geri dönüşler beni çok mutlu ediyor" açıklamalarında bulundu.