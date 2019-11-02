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ING Basketbol Süper Ligi

7 saat önce

Salon: TOFAŞHakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Can MavisuTOFAŞ: Berk Uğurlu 18, Mejia 21, Lojeski 22, Williams 25, Muhsin Yaşar 7, Berkan Aksu, Barış Ermiş 11, White 4, Bora Satır, Phillip 4, Atacan AtsürenGalatasaray Doğa Sigorta: Webster 19, Harrison 14, Yiğit Arslan 5, Moore 8, Auguste...

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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Can Mavisu

TOFAŞ: Berk Uğurlu 18, Mejia 21, Lojeski 22, Williams 25, Muhsin Yaşar 7, Berkan Aksu, Barış Ermiş 11, White 4, Bora Satır, Phillip 4, Atacan Atsüren

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 19, Harrison 14, Yiğit Arslan 5, Moore 8, Auguste 24, Whittington 11, Can Korkmaz 6, Ege Arar 2, Göksenin Köksal 4

1. Periyot: 26-21

Devre: 54-46

3. Periyot: 82-69

5 faulle çıkanlar: 31.23 Muhsin Yaşar, 39.58 Berk Uğurlu (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında TOFAŞ, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 112-93 yendi.

Karşılaşmaya Lojeski, Williams ve Mejia'nın basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ, 3. dakikada 11-3 üstünlük sağladı. White ve Berk Uğurlu'nun da hücumdaki etkinliğini arttırmasıyla 6. dakikada fark çift hanelere çıktı: 20-9. Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison ve Auguste'nin bulduğu sayılarla rakibine karşılık vermeye çalışsa da ilk çeyrek TOFAŞ'ın 26-21 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyreğe Barış Ermiş ve Williams'ın basketleriyle başlayan Bursa ekibi, 13. dakikada skoru 32-23'e getirdi. Whittington ve Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine karşılık veren konuk ekip, 14. dakikada farkı 2 sayıya (34-32) kadar indirdi. Uzun oyuncuları Muhsin Yaşar ve Williams'ın pota altı performansıyla tekrar oyun üstünlüğünü eline geçiren TOFAŞ, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı (48-37) ve soyunma odasına da 54-46 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte baskıyı iyice arttıran TOFAŞ, Mejia'nın skorer oyunuyla 23. dakikada 16 sayılık farka ulaştı. 66-50. Set hücumlarını iyi değerlendiren ve tempoyu arttırmadan sakin oynayan ev sahibi ekip, final periyoduna 82-69 galip durumda girdi.

Son çeyrekte seyirci desteğini de arkasına alarak rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, maçtan 112-93 galip ayrıldı.

Orhun Ene'ye diskalifiye

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın henüz 7. dakikasında diskalifiye edildi.

Hakem Yener Yılmaz'a yoğun itirazda bulunan Ene, bunun üzerine salon dışına gönderildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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