Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 17, Davis 5, Hrovat 13, Aldridge 12, Zanna 9, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 11, Burak Eşlik, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu, Ali Tuncer 6

TOFAŞ: Berk Uğurlu 9, White 12, Phillip 16, Lojeski 4, Williams 11, Muhaymin Mustafa, Berkan Durmaz 5, Barış Ermiş, Jose Mejia 11, Muhsin Yaşar 16

1. Periyot: 21-16

Devre: 35-41

3. Periyot: 45-71

Beş faulle çıkan: 36.33 Davis (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 84-73 yendi.

Maçın ilk periyodunda agresif savunma yapan ev sahibi Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Crawford, Hrovat ile bulduğu sayılarla maçı önde götürdü. İlk periyodu ev sahibi ekip 21-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan konuk ekip TOFAŞ, maçta dengeyi sağladı ve Philips ve Muhsin Yaşar ile sayılar buldu. İkinci çeyrekte rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren TOFAŞ, soyunma odasına 41-35 önde gitti.

Üçüncü periyoda top kayıpları ile başlayan ev sahibi takım rakibinin ataklarını önleyemedi. Üçüncü periyot, TOFAŞ'ın 71-45 üstünlüğü ile geçildi.

Son periyoda agresif başlayan ev sahibi, rakibini hataya zorladı ve aradaki farkı 9 sayıya kadar indirdi. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip parkeden 84-73 galip ayrıldı.