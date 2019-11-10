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ING Basketbol Süper Ligi

7 saat önce

Salon: ŞahinbeyHakemler: Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder, Alper ÖzgökGaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 6, Orhan Aydın Haciyeva 10, Crawford 19, Rich 26, İsmail Cem Ulusoy 2, Sanders 6, Metehan Akyel, Buva 11Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 13, Mcic 19, Simon, Singleton...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Şahinbey

Hakemler: Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder, Alper Özgök

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 6, Orhan Aydın Haciyeva 10, Crawford 19, Rich 26, İsmail Cem Ulusoy 2, Sanders 6, Metehan Akyel, Buva 11

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 13, Mcic 19, Simon, Singleton 11, Beaubois 17, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim 5, Buğrahan Tuncer 11, Pleiss 10

1. Periyot: 24-23

Devre: 43-44

3. Periyot: 65-65

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 88-83 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 24-23 önde tamamladı. İkinci yarıda etkisini arttıran Anadolu Efes, soyunma odasına 44-43 önde girdi.

Çekişmeli geçen üçüncü periyot 65-65 berabere tamamlandı. Dördüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan konuk takım maçtan 88-83 galip ayrıldı.

Can Uğur Öğüt, Sinan İşgüder, Orhan Aydın, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:48 Kaynak: AA
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