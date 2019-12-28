ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: ŞahinbeyHakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper ÖzgökGaziantep Basketbol: Crawford 12, Orhan Haciyeva 10, Buva 33, İsmail Cem Ulusoy 8, Rich 16, Vasiliauskas 6, Jelovac 5, Erol Can Çinko, Metehan AkyelBahçeşehir Koleji: Golden 34, Altan Erol, Hardy 9, Hadi Özdemir 2, Johnson 17,...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

Gaziantep Basketbol: Crawford 12, Orhan Haciyeva 10, Buva 33, İsmail Cem Ulusoy 8, Rich 16, Vasiliauskas 6, Jelovac 5, Erol Can Çinko, Metehan Akyel

Bahçeşehir Koleji: Golden 34, Altan Erol, Hardy 9, Hadi Özdemir 2, Johnson 17, Can Altıntığ 6, Mathiang 3, Thomas Akyazılı 2, Clark 17, Muhammed Doğan Şenli 2

1. Periyot: 17-17

Devre: 36-45

3. Periyot: 60-65

Normal süre: 79-79

5 Faulle Çıkanlar: 39.50 Rich (Gaziantep Basketbol), 40.55 Clark (Bahçeşehir Koleji)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda normal süresi 79-79 sona eren maçın uzatma bölümünde Gaziantep Basketbol'u 92-90 yendi.

Deplasmanda bu sezon ilk kez kazanan Bahçeşehir Koleji, galibiyet sayısını 4'e yükseltirken, Gaziantep Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.

Karşılaşmasının ilk periyodu karşılıklı basketlerle 17-17 berabere tamamlandı. İkinci yarı etkisini arttıran konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla soyunma odasına 9 farkla önde girdi (36-45). Üçüncü periyotta etkin oyunu sürdüren Bahçeşehir Koleji, periyodu 65-60 önde tamamladı.

Son periyotta hücumda etkili oyun sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmanın son saniyelerine 79-77 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, bitime 1 saniye kala Clark'ın basketiyle 79-79 beraberliği yakaladı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde hızlı hücumlarla basketler üreten Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 92-90 mağlup etti.

Kaan Büyükçil, Yener Yılmaz, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor
İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı Maçın ardından

Son Dakika Haberleri
22:10 Cengiz Deniz Spor Kulübü İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası yapıldı - Son Dakika Spor
22:07 SPOR Fenerbahçe, Rize'ye geldi - Son Dakika Spor
22:02 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
22:01 Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti - Son Dakika Spor
21:58 Süper Lig: Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
21:17 Okan Buruk: Arda Turan için yeni sayfa açmak iyi olabilir - Son Dakika Spor
21:03 Galatasaray taraftarı Tarık Çamdal'ı protesto etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:12:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]