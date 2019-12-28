Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

Gaziantep Basketbol: Crawford 12, Orhan Haciyeva 10, Buva 33, İsmail Cem Ulusoy 8, Rich 16, Vasiliauskas 6, Jelovac 5, Erol Can Çinko, Metehan Akyel

Bahçeşehir Koleji: Golden 34, Altan Erol, Hardy 9, Hadi Özdemir 2, Johnson 17, Can Altıntığ 6, Mathiang 3, Thomas Akyazılı 2, Clark 17, Muhammed Doğan Şenli 2

1. Periyot: 17-17

Devre: 36-45

3. Periyot: 60-65

Normal süre: 79-79

5 Faulle Çıkanlar: 39.50 Rich (Gaziantep Basketbol), 40.55 Clark (Bahçeşehir Koleji)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda normal süresi 79-79 sona eren maçın uzatma bölümünde Gaziantep Basketbol'u 92-90 yendi.

Deplasmanda bu sezon ilk kez kazanan Bahçeşehir Koleji, galibiyet sayısını 4'e yükseltirken, Gaziantep Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.

Karşılaşmasının ilk periyodu karşılıklı basketlerle 17-17 berabere tamamlandı. İkinci yarı etkisini arttıran konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla soyunma odasına 9 farkla önde girdi (36-45). Üçüncü periyotta etkin oyunu sürdüren Bahçeşehir Koleji, periyodu 65-60 önde tamamladı.

Son periyotta hücumda etkili oyun sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmanın son saniyelerine 79-77 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, bitime 1 saniye kala Clark'ın basketiyle 79-79 beraberliği yakaladı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde hızlı hücumlarla basketler üreten Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 92-90 mağlup etti.