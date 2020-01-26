ING Basketbol Süper Ligi

Son çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan Türk Telekom sahadan 92-83 galip ayrıldı.

Üçüncü çeyrekte Fall ve Johnson'un iyi oyunuyla farkı arttıran Türk Telekom, 27. dakikada 61-50'lik üstünlük kurdu. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor üçüncü çeyreğin son saniyelerinde hücumda Hrovat'la bulduğu sayılarla farkı 7'ye indirdi ve final periyoduna 67-60 Türk Telekom üstünlüğüyle girildi.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Metin Türen'le sayılar bulan Türk Telekom, 16. dakikayı 42-30 üstün tamamladı. Hücumda Muhammed Mustafa Baygül'le etkili olan Türk Telekom, son bölümde serbest atışlardan bulduğu basketlerle soyunma odasına 48-40 önde gitti.

Karşılaşmada ilk 4 dakikayı Türk Telekom 14-8 önde geçti. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışsa da Türk Telekom ilk çeyreği 33-23 önde tamamladı.

Beş faulle çıkan: 34.49 Aldrige (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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