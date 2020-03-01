Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk
Gaziantep Basketbol: Buford 12, Orhan Aydın Haciyeva 5, Murat Göktaş, Vasiliauskas 11, Jelovac 27, Erol Can Çinko, Rich 8, Can Uğur Öğüt 11, Buva 20, Batuhan Dikmen 8
OGM Ormanspor: Hagins 9, Barış Ömer Erlim 5, Caner Ercan 8, Kadir Bayram 9, James 10, Babic 2, Cevher Özer 14, Warren 14, Mert Alemdar 2, Tunahan Dikmen 4
1. Periyot: 18-14
Devre: 46-33
3. Periyot: 73-55
Diskalifiye: 16.01 Babic (OGM Ormanspor)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Gaziantep Basketbol evinde OGM Ormanspor'u 102-77 yendi.
Oyuna etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 18-14 önde tamamladı. İkinci periyotta etkisini artıran ev sahibi takım, soyunma odasına 46-33 önde girdi.
İkinci yarıda baskısını daha çok arttıran Gaziantep Basketbol üçüncü çeyreği 73-55 üstünlükle bitirdi. Son periyotta oyunu bırakmayan Gaziantep temsilcisi, parkeden 102-77 galip ayrıldı.