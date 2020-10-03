ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Karataş ŞahinbeyHakemler: Sinan İşgüder, Serdar Ünal, Serhat BükerGaziantep Basketbol: Lemar 6, Orhan Haciyeva 1, Jaiteh 15, Tomas 3, Can Uğur Öğüt, Kelly 8, İsmail Cem Ulusoy 11, Simpson 15, Metehan AkyelPınar Karşıyaka: Metecan Birsen 16, Semih Erden 6, Onuralp Bitim 4, Taylor 3, M'Baye...

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Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Sinan İşgüder, Serdar Ünal, Serhat Büker

Gaziantep Basketbol: Lemar 6, Orhan Haciyeva 1, Jaiteh 15, Tomas 3, Can Uğur Öğüt, Kelly 8, İsmail Cem Ulusoy 11, Simpson 15, Metehan Akyel

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 16, Semih Erden 6, Onuralp Bitim 4, Taylor 3, M'Baye 8, Morgan 4, Henry 12, Yunus Emre Sonsırma 2, Nusret Yıldırım, Çağatay Özkan

1. Periyot: 17-17

Devre: 39-24

3. Periyot: 48-42

5 faule çıkan: 39.56 Semih Erden (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 59-55 yendi.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Pınar Karşıyaka 9-6 önde geçerken, periyodun kalan bölümünde karşılıklı sayılarla ilk çeyrek 17-17 berabere tamamlandı.

İkinci periyotta Gaziantep Basketbol, özellikle Simpson'ın üçlükleriyle farkı açtı ve soyunma odasına 39-24 önde gitti.

Maçın üçüncü çeyreğinde konuk ekip; Morgan, M'Baye, Metecan Birsen ve Henry ile bulduğu sayılarla farkı azaltsa da Gaziantep Basketbol; Lemar, Jaiteh ve İsmail Cem Ulusoy'un basketleriyle final periyoduna 48-42 üstün girdi.

Final periyodunda Metecan Birsen ve Henry ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, son 3 dakikaya 53-52 önde girdi. Ev sahibi ekip, son bölümde Kelly ve Lemar ile bulduğu sayılarla tekrar üstünlüğü sağladı ve karşılaşmadan 59-55 galip ayrıldı.

Semih Erden, Cem Ulusoy, basketbol, Karataş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:29 - Kaynak: AA

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