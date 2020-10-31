ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

31.10.2020 17:29
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: ENKAHakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Ahmet TatlıcıAliağa Petkimspor: Vasiliauskas 10, Ray 16, Ege Arar 9, Hummer 13, Wimbush 7, Boran Güler, Yiğitcan Turna 8, Deniz Çelen, Hakan Yapar 2, Zack 2, Canberk Kuş 6, Alp Karahan 10Galatasaray: Hamilton 17, Macon 9, Göksenin Köksal...

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 10, Ray 16, Ege Arar 9, Hummer 13, Wimbush 7, Boran Güler, Yiğitcan Turna 8, Deniz Çelen, Hakan Yapar 2, Zack 2, Canberk Kuş 6, Alp Karahan 10

Galatasaray: Hamilton 17, Macon 9, Göksenin Köksal 6, Williams 14, Motum 12, Hunter, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 5, Berke Atar, Ayberk Olmaz 1

1. periyot: 19-12

Devre: 40-32

3. periyot: 58-52

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray'ı 19 sayı farkla 83-64 mağlup etti.

Müsabakaya Ege ve Hummer'ın basketleriyle 6-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, aradaki farkı 8 sayıya (11-3) kadar çıkardığı ilk periyodu 19-12 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Ray ve Ege'nin üst üste basketleriyle aradaki farkı yükselten ev sahibi ekip, 18. dakika içinde 15 sayılık farka ulaştı: 37-22. Kalan bölümde Galatasaray'ın daha etkili olduğu bölümde üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, devreyi 40-32 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Galatasaray, 23. dakikada Williams'ın smaç basketiyle 43-42 öne geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Aliağa Petkimspor karşısında Galatasaray 50-50 eşitliği yakalasa da ev sahibi ekip periyodu 58-52 üstün tamamladı.

Son periyotta etkili oyununa devam eden Aliağa Petkimspor, müsabakadan 83-64 galip ayrıldı.

Karşılaşmadan önce depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan müsabakaya her iki takım basketbolcuları birlikte taşıdıkları "Yaşadığımız deprem nedeniyle İzmir'imize geçmiş olsun." yazılı pankartla çıktı.

Hüseyin Çelik, Petkimspor, Hummer, Ege, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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