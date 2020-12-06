ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

06.12.2020 22:13
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: AnkaraHakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşenur YazıcıoğluOGM Ormanspor: Holloway 20, Kikanovic 19, Kidd 15, Cevher Özer, Hardy 6, Efe Ergi Tırpancı 4, İsmil Yiğit Yüceer, Hagins 2, Erol Can Çinko 12, Yiğit Baran Sarıkaya 2Bahçeşehir Koleji: Jones 28, Green 9, Burak...

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu

OGM Ormanspor: Holloway 20, Kikanovic 19, Kidd 15, Cevher Özer, Hardy 6, Efe Ergi Tırpancı 4, İsmil Yiğit Yüceer, Hagins 2, Erol Can Çinko 12, Yiğit Baran Sarıkaya 2

Bahçeşehir Koleji: Jones 28, Green 9, Burak Can Yıldızlı 8, Thomas Akyazılı, Owens 5, Aldridge 3, Evans 7, Rıdvan Öncel 4, Mükremin Deniz Kılıçlı 4, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 19-22

Devre: 47-37

3. Periyot: 66-47

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında OGM Ormanspor, Bahçeşehir Koleji'ni 80-68 mağlup etti.

Sinan İşgüder, Emin Moğulkoç, İsmil, EFE, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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