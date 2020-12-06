ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında OGM Ormanspor, Bahçeşehir Koleji'ni 80-68 mağlup etti.

İşçilerin gözünün kulağının olduğu asgari ücrette CHP önerisini paylaştı: En az 3 bin 100 TL olmalı