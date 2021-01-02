ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

02.01.2021 15:29
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Ahmet TatlıcıEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 9, Jaiteh 17, Simpson 19, Tomas 7, Can Uğur Öğüt, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva, Lemar 13, Doğan ŞenliBüyükçekmece Basketbol: Olaseni 20, Farrell 12, Enes Berkay Taşkıran 4, Oliver...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 9, Jaiteh 17, Simpson 19, Tomas 7, Can Uğur Öğüt, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva, Lemar 13, Doğan Şenli

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 20, Farrell 12, Enes Berkay Taşkıran 4, Oliver 11, Mert Celep, Ömer Utku Al 4, Eldridge 13, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Burak Eşlik

1. Periyot: 17-12

Devre: 35-28

3. Periyot: 54-45

Beş faulle çıkan: 37.58 Farrell (Büyükçekmece Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 66-65 yendi.

Can Uğur Öğüt, Mehmet Şahin, Gaziantep, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı 2020 yılında 266 kadın cinayete kurban gitti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında kullanıma hazır hale getirmiş olacağız Denize düşen turisti kahraman polisimiz kurtardı! O anlar kamerada Mutasyona uğramış virüslü vaka, karantinadaki evinden alınıp yurda götürüldü Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı
Gaziantep FK, 90+6'da yediği golle Erzurum deplasmanında 2 puan kaybetti Gaziantep FK, 90+6'da yediği golle Erzurum deplasmanında 2 puan kaybetti         
15:33
Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür         
14:46
Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi         
14:11
Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:45
Sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuğu komşular kurtardı Sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuğu komşular kurtardı         
13:32
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
3 gencin cansız bedenini bulan apartman sakini konuştu: Birinin burnundan kan geliyordu 3 gencin cansız bedenini bulan apartman sakini konuştu: Birinin burnundan kan geliyordu         
12:51
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o         
07:34
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 15:39:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei