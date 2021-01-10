Salon: ENKA

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 19, Ray 13, Okben Ulubay 16, Ege Arar 18, Hummer 8, Boran Güler, Serkan Menteşe 3, Wimbush 14, Zack 4, Canberk Kuş 3, Dorukhan Engindeniz

Büyükçekmece Basketbol: Farrell 23, Anderson 3, Eldridge 2, Oliver 16, Olaseni 11, Burak Eşlik 5, Ömer Utku Al 9, Cengizhan İvedi 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 3, Mert Celep 3

1. periyot: 21-17

Devre: 50-44

3. periyot: 72-65

ING Basketbol Süper Ligi 16. haftanın son maçında Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u 98-77 yendi.

Karşılaşmanın ilk 3 dakikalık bölümünü 8-3 önde geçen Aliağa Petkimspor, aradaki farkı 6 sayıya (13-7) çıkardığı periyodu 21-17 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 1 sayıya (21-20) indiren rakibine 8-0'lık seriyle cevap veren Aliağa Petkimspor, 13. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 29-20. Son 2 dakikaya Okben'in basketiyle 43-34 önde giren ev sahibi ekip, devreyi 50-44 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda Anderson ve Oliver'ın basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Büyükçekmece Basketbol'un kendisini yakalamasına izin vermeyen Aliağa Petkimspor, Vasiliauskas'ın basketiyle son 4 dakikaya 59-53 önde girdi. Ev sahibi ekip periyodu da 72-65 üstün tamamladı.

Son periyotta aradaki farkı açan Aliağa Petkimspor, müsabakadan 98-77 galip ayrıldı.