Karşılaşmanın son periyoduna etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatmayı başardı. Ev sahibi ekip, büyük çekişme içinde geçen mücadeleyi 89-87 kazandı.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, bulduğu sayılarla farkı azaltmaya başladı. Konuk ekip, ürettiği sayılarla farkı 9 sayıda tutarak maçın son periyoduna 73-64 önde girmeyi başardı.

Konuk ekip, ilk periyottaki üstün oyununu ikinci çeyrekte de devam ettirerek farkı arttırdı. OGM Ormanspor, soyunma odasına 55-39 önde girdi.

Karşılaşmaya etkili bir oyun ile başlayan OGM Ormanspor, ilk periyottan 28-20 üstünlükle ayrıldı.

İstanbul(AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray, sahasında OGM Ormanspor'u 89-87 mağlup etti.

Galatasaray : Trice 12, Macon Jr 5, Motum 15, Williams 10, Hüseyin Göksenin Köksal 9, Jefferson 16, Barış Ermiş 14, Yiğit Arslan 8, Ayberk Olmaz

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