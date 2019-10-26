Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 85 - TOFAŞ: 92
Son Dakika Güncel ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 85 - TOFAŞ: 92

ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 85 - TOFAŞ: 92

1 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-85'lik skorla mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 85 - TOFAŞ: 92, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-85'lik skorla mağlup etti.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil xx, Musa Kazım Çetin xx

Bahçeşehir Koleji: Hardy xx 13, Wilson xxxx 21, Armand xxxx 25, Muhammed Doğan Şenli xx 6, Johnson xx 6, Clark xx 8, Cevat Alper Özcan x 3, Hadi Özdemir x 2, Can Altıntığ x, Altan Erol x 1

Başantrenör: Stefanos Dedas

TOFAŞ: Lojeski xxx 13, Williams xxxx 20, Mejia xxx 13, Berkan Durmaz xxx 12, Muhsin Yaşar xxx 14, Berk Uğurlu x 2, Phillip xxx 14, Barış Ermiş xx 4,

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 12-25 (TOFAŞ lehine)

Devre: 34-50 (TOFAŞ lehine)

3. Periyot: 59-68 (TOFAŞ lehine)

5 faulle çıkanlar: Muhsin Yaşar (TOFAŞ), Johnson (Başakşehir Koleji)

(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Kaan Büyükçil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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