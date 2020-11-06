ING Türkiye'den 9 ayda 831,7 milyon lira net kar - Son Dakika

ING Türkiye'den 9 ayda 831,7 milyon lira net kar

06.11.2020 19:36
ING Türkiye'den 9 ayda 831,7 milyon lira net kar, System.String[]

ING Türkiye'nin konsolide net karı, yılın ilk 9 ayında 831 milyon 730 bin lira olarak gerçekleşti.

ING Türkiye'nin konsolide net karı, yılın ilk 9 ayında 831 milyon 730 bin lira olarak gerçekleşti.

ING Türkiye, 2020 yılının üçüncü çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bankanın konsolide net karı, yılın 9 ayında 831 milyon 730 bin lira olarak gerçekleşirken, ING Türkiye, 45,3 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 54 milyar lira tutarında kredi büyüklüğü ile ekonomiye kaynak sağladı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı da yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.

Konsolide aktif toplamı 67,5 milyar lira olan ING Türkiye'nin, yılın ilk dokuz ayında toplam özkaynakları 9,5 milyar lira, mevduatları ise 39,9 milyar liraya ulaştı. Müşterilerinin finansmana erişimini hızlandırma hedefiyle farklı sektörlerde yerli üretim yapan firmalara, ihracatçılara, KOBİ'lere uygun koşullar sunan kredi paketleri hazırlayan ING Türkiye, sunduğu rekabetçi oranlarla hem bireysel hem tüzel müşterilerine katkı sağladı.

Müşteriler işlemlerinde INGo'yu tercih etti

ING Türkiye müşterilerinin pandemi döneminde artan mobil ve internet bankacılığı kullanımı yılın üçüncü çeyreğinde de devam etti. Bu kapsamda, bireysel ihtiyaç kredilerinin adet bazında yüzde 87'si şube dışı kanallardan kullanıldı. Dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payı da yüzde 98 oldu.

Dijitalleşme stratejisi doğrultusunda büyük veri, yapay zeka ve robot teknolojileri uygulamalarını odağına alan ING Türkiye, sadece yazışarak finansal işlemlerin yapılabildiği ve soruların yanıtlandığı yazışmalı bankacılık asistanı INGo aracılığıyla da yılın ilk dokuz ayında 17,5 milyon mesaj aldı.

"Güçlü sermaye yapımızla müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, pandeminin etkilerini sınırlamaya yönelik faaliyetlerini üçüncü çeyrekte de sürdüklerini belirterek, "Güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansmana erişimlerini kolaylaştırırken, dijitalleşme stratejimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle de Türkiye'nin en iyi dijital kurumu olma hedefimize bir adım daha yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Yılın üçüncü çeyreğini değerlendiren Gökgöz, "Kovid-19'un sağlık, sosyal hayat ve ekonomik yönden zorlayıcı etkilerinin küresel ölçekte devam ettiği bir çeyreği daha geride bırakırken, sorumlu bankacılık anlayışımızla bu etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. Bu süreçte güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansmana erişimlerini kolaylaştırdık. Bununla birlikte, kredi erteleme taleplerini de azami ölçüde karşılayarak müşterilerimizin yanında olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Gökgöz, dijital bankacılık stratejisine uygun olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler geliştirdiklerine dikkati çekerek, "Dijital dönüşümü, internet ve mobil bankacılığın çok ötesinde konumlandırarak süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirirken altyapı kadar insan kaynağına da yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda, yazışmalı bankacılık asistanımız INGo'nun geliştirilmesinin yanı sıra dijital müşteri edinimi ve dijital danışmanlık alanında yaptığımız çalışmalara hız verdik." ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüme katkı sağlayacak en önemli alanlardan birinin eğitim olduğuna inandıklarını belirten Gökgöz, ING Türkiye stratejisinin temelini oluşturan dijitalleşmeye paralel olarak odağında öğretmenlerin olduğu bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Gökgöz, Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı desteğiyle gerçekleştirilen Dijital Öğretmenler projesi ile öğretmenlerin dijitalleşen dünyaya adım atmasını, yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı hedeflediklerini aktardı.

ING Türkiye'den 9 ayda 831,7 milyon lira net kar

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İnternet Bankacılığı, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'den 9 ayda 831,7 milyon lira net kar - Son Dakika Ekonomi


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