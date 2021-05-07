ING Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 242,1 milyon lira net kar - Son Dakika

ING Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 242,1 milyon lira net kar

07.05.2021 20:29
ING Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 242,1 milyon lira net kar, System.String[]

???????ING Türkiye'nin konsolide net karı yılın ilk çeyreğinde 242,1 milyon TL oldu.

???????ING Türkiye'nin konsolide net karı yılın ilk çeyreğinde 242,1 milyon TL oldu.

ING Türkiye, ???????2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ING Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 42,1 milyar TL'si nakdi olmak üzere ekonomiye toplam 50,2 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı.

Söz konusu dönemde konsolide aktif toplamı 71,5 milyar TL olan ING Türkiye'nin sermaye yeterlilik oranı da yüzde 23,56 seviyesinde gerçekleşti.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla toplam öz kaynakları 9,7 milyar TL olan ve toplam mevduatları 45 milyar TL'ye ulaşan ING Türkiye'nin ekonomiye sağladığı kredi desteği de 42,1 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 50,2 milyar TL olarak gerçekleşti. ING Türkiye'nin konsolide net karı yılın ilk çeyreğinde 242,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası ile nakit ihtiyacı olanlara destek

Açıklamada verilen bilgilere göre, lider tasarruf bankası olma hedefini destekleyecek şekilde çalışmalarını sürdüren ING Türkiye, tasarruf odaklı Turuncu Ekstra programında yer alan ihtiyaç kredisi uygulaması ile müşterilerine nakit iade kazanıp ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödeme imkanı sağlıyor.

Salgın döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerine destek sağlamayı hedefleyen ING, hayata geçirdiği Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası ile müşterilerine Turuncu Ekstra programı kapsamında nakit iadeyle faydalanabilecekleri özel faiz oranları sundu.

Dijital Öğretmenler projesi ile bin öğretmen daha dijital beceriler edinecek

ING Türkiye'nin dijital dönüşümü destekleme hedefiyle, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Öğretmenler projesinin ilk eğitim dönemi bin öğretmen ile tamamlandı.

Öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve bu becerileri ilkokul - ortaokul öğrencilerine aktarmalarını hedefleyen projenin yeni eğitim dönemi ise 15 ilden 1000 öğretmen ile mart ayında başladı.

Dijital Öğretmenler projesi aynı zamanda, uluslararası Global Business Excellence Awards'ta "Üstün Topluluk Girişimi" ve "Üstün Eğitim Hizmeti" ödülleri ile Türkiye'de PSM Awards 2020 Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldü.

"Hedefimiz Türkiye'nin lider dijital kurumu olmak"

Yılın ilk çeyreğini değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, salgının sağlık, sosyal hayat ve ekonomi alanlarında zorlayıcı etkilerinin küresel ölçekte devam ettiği 2021 yılının ilk çeyreğini geride bıraktıklarını ifade ederek, çalışanları, müşterileri ve paydaşları sağlıklı ve güvenli tutmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Gökgöz, "Bu süreçte, ekonomik anlamda müşterilerimize destek oluyor ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. ING olarak, finansal sonuçlarımız kadar dijitalleşme yolculuğumuzda da sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin lider dijital kurumu olmak. Bu hedefin müşterilerimize en kolay ve fark yaratan çözümü en güvenli şekilde sunmakla mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu

Dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirten Gökgöz, şöyle devam etti:

"Yeni ürün ve hizmetleri tasarlarken müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmesini amaçladık. Bu kapsamda geliştirdiğimiz yeni bir hizmet olan Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde dijitale insan dokunuşu getirdik. Buna ek olarak, bankacılık sektöründe dijitalleşme yolunda çok önemli değişiklikleri beraberinde getireceğine inandığımız uzaktan müşteri edinimi uygulamasını da başlattık."

Türk Lirası, Türkiye, Kredi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 242,1 milyon lira net kar - Son Dakika Ekonomi


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