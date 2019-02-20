Son Dakika Haberleri: İngiliz Barber Müslüman Oldu

İngiliz Barber Müslüman Oldu

34 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Clif Peter Barber, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Clif Peter Barber, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu. 14 yıldır Fethiye'de yaşayan 72 yaşındaki Barber, "Cemil" ismini aldı.

Bir süredir İslamiyet'e yakın olan Barber, pazartesi günü evinde düştüğünde Müslüman olmaya karar verdi. Barber, bunun üzerine Fethiye Müftülüğüne başvuruda bulundu. Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde, kelime-i şehadet getiren Barber, Müslüman olup "Cemil" ismini aldı. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Barber'e İngilizce Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

Barber, İslamiyet ve Peygamber hakkında okuduklarıyla sevgisinin çok büyüdüğünü, Barber'in Cemil ismini kullanmak istediğini söyledi.

Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman ise Barber'in 'Cemil' ismini kullanmak istediğini belirterek, "Bugünden itibaren kendisi Müslüman oldu. Biz de çok mutlu olduk. Allah şehadetini kabul etsin" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:23 Kaynak: İHA

Muğla, Fethiye, Yaşam
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