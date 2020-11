İNGİLİZ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA TERÖR SALDIRISINDA ÖLENLER ANILDI - Son Dakika

20 Kasım 2003'te İngiltere 'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nu hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının 17'inci yıldönümünde başkonsolosluk binasında düzenlenen törenle anıldı. İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve beraberindekiler, saldırının gerçekleştirildiği yere saat 10.55'te "Unutmayacağız" yazılı çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan başkonsolos daha sonra konsolosluğa geri döndü.

İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosu Judith Slater yazılı açıklamada bulundu.Slater, "Bugün Birleşik Krallık ve Türkiye için oldukça önem arz eden ve üzücü bir gün. 20 Kasım 2003'de meydana gelen bombalama bir İngiliz diplomatik misyonuna yapılan en öldürücü saldırıydı. Bugün yeniden bu trajik olayda hayatını kaybedenleri anıyoruz. Düşüncelerimiz her zaman olduğu gibi aileleri ve dostlarıyla. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında güçlü ilişkiler tesis etmek için hayatlarını adayan çalışma arkadaşlarımızı bugün hatırlıyor, kendilerini ve ailelerine müteşekkirlerimizi sunuyoruz. Bu zor zamanlarda, tüm dünyanın Covid 19 pandemisiyle uğraştığı bir dönemde Birleşik Krallık ve Türkiye terörün her türlüsünün ve virüsün üstesinden gelmek için kararlılıkla çaba sarf eden iki müttefiktir. Her zaman olduğu gibi bu işbirliği ve dostluk ruhuyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.