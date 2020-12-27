İngiliz bilim insanları, koronavirüse karşı anında antikor üretebilen ilacın çalışmalarına başladı

Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve 1 milyon 762 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarında sona gelindi ve artık dağıtım aşamasına geçilecek. Dünyaya umut veren Kovid-19 aşısıyla ilgili sevindiren haberler peş peşe gelirken, bir müjde de İngiltere'den geldi. İngilizbilim insanları koronavirüse karşı anında antikor üretecek bir ilacın denemelerine başladı.

AstraZeneca şirketinin geliştirdiği 'AZD7442' isimli antikorla üretilen ilacın denemeleri, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) finanse ettiği University College London Hospital (UCLH) ile AstraZeneca ortaklığında yürütülüyor. İngiltere merkezli AstraZeneca şirketi aynı zamanda koronavirüse karşı Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiriyor.

12 AYA KADAR KORUMA SAĞLAYACAK

10 kişilik bir gönüllü ekibe enjekte edilen ilacın, toplamda 1125 kişi üzerinde denenmesi planlanıyor. Kovid-19'a karşı altı aydan 12 aya kadar koruma sağlayacak ilacın onaylanması durumunda ise mart veya nisan ayında kullanıma sunulması öngörülüyor.

İLAÇ VİRÜSÜ "NÖTRALİZE" EDİYOR

"Storm Chaser" isimli çalışmaya liderlik eden Virolog Dr. Catherine Houlihan, ilacın virüsü 'nötralize ettiğini' söyledi. Enjeksiyon yoluyla ilacın uygulanacağını aktaran Houlihan, aşılamada geç kalınan durumlarda da kullanılabileceğini belirtti. Houlihan, "Bu tedavinin işe yaradığını ve virüse maruz kalanlarda koronavirüsü önleyebildiğini kanıtlayabilirsek, virüsle savaşmak için geliştirilen yöntemlere heyecan verici bir katkı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.