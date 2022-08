İngiliz gencin kalbiyle hayata tutunan Türk genci, zamana karşı yarış başlattı

Oliver'ın kalbine vize engeli

İZMİR - Bodrum'da tatildeyken hayatını kaybeden İngiliz genç Oliver Beston'ın kalbiyle hayata tutunan İzmirli Tayfun Erdem, 10 yıl uğraşıp Oliver'ın ailesine ulaşmış ve İngiltere'ye giderek Oliver'ın kalbiyle "ikinci ailesine" sarılmıştı. Oliver'ın annesi Julie'nin ikinci evliliğinde nikah şahidi olmaya hazırlanan Türk genci, İngiltere vizesinin çıkmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Erdem, 17 Eylül'de yapılacak nikaha katılabilmek için adeta zamana karşı bir yarış başlattı.

2006 yılında 17 yaşındayken kalp yetmezliği tanısı ile tedavi altına alınan ve kalp nakli için bekleyen Tayfun Erdem (33), İngiltere'den tatil için geldiği Bodrum'da hayatını kaybeden 17 yaşındaki Craig Oliver Beston'un kalbiyle son anda yaşama tutunmuştu. 17 Ekim 2006 tarihinde yapılan kalp naklinin ardından bir gazetede "Karşıyakalı gence şifa kilometrelerce öteden geldi" başlıklı haberi okuyan Erdem, o tarihten bu yana Oliver'ın ailesini bulmak için Cumhurbaşkanı ve Başbakana mektuplar yollamış, sosyal medyada platformlar oluşturmuş, bloglarda yazılar yazmıştı. İngiltere Konsolosluğu ve kiliseye dahi giden Erdem, hiçbir sonuç alamayınca İngiltere'de yaşayan tanıdıklarından Oliver'ın ailesini bulmalarını istemişti. Yakınları sayesinde Oliver'ın ölüm ilanlarına ulaşan Erdem, sonunda kalbini aldığı gencin ailesine ulaşmış ve 3 yıl boyunca sosyal medyadan onlarla iletişim kurmuştu. 2016 yılında Londra'ya giden Erdem, Oliver'ın kalbi ile deyim yerindeyse ikinci anne-babasına sarılmış, İngiliz gencin evini ve mezarını da ziyaret etmişti. Gencin hikayesi, Türkiye ve uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Aradan geçen süre içerisinde Oliver'ın ailesinin adeta manevi oğlu olan Erdem, 17 Eylül tarihinde ikinci evliliğini yapacak olan Oliver'ın annesi Julie'nin nikah şahidi olmaya hazırlanıyordu. İngiltere'de kıyılacak nikaha katılarak Oliver'ı temsil edecek olan Erdem, büyük bir heyecan duyuyordu. Ancak Türk genci, İngiltere vizesinin çıkmaması üzerine hayal kırıklığına uğradı.

"Amacım göçmenlik değil"

İngiltere'ye gidiş amacının nikah şahitliği olduğunu vurgulayan Erdem, "Benim göçmen olduğum düşünülerek vize verilmedi. Ayrıca orada herhangi bir sağlık sorunu yaşarsam sağlık hizmetlerimin İngiltere hükümeti tarafından karşılamasından endişeliler. Oysa Julie'nin attığı mailde her şey açık ve netti. Her türlü masrafı kendisinin karşılayacağını belirtiyordu. Ancak buna rağmen ret cevabı geldi. Üstelik İngiltere'ye ilk gidişim de olmayacaktı. İngiltere'ye ilk gittiğimde çalışmıyordum ama bana vize verilmişti. Şu an çalışıyorum ve sağlık masraflarımı karşılayacak durumdayım. Julie, ret cevabı geldiği için konsolosluğa yazı yazdı. Nikahında manevi oğlunun yanında olmasını istediğini belirtti. Şu anda haber bekliyoruz. Ben de Türkiye'de sesimi duyurmak istiyorum. Maddi bir beklentim yok sadece yetkililerden bu krizin çözülmesi için destek bekliyorum. Eğer İngiltere'ye gidersem Julie beni Oliver'ın arkadaşları ve akrabaları ile tanıştıracak. Nikah öncesi benim için bir davet düzenleyecek. Bu benim için çok heyecan ve gurur verici. Umarım gidebilirim" dedi.

Organ bağışı konusunda kampanyalar yapıyorlar

Türkiye'de 2020 yılında organ bağışı konusunda Oliver'ın annesi ile bir etkinlik düzenledik. Buna benzer çeşitli etkinlikleri İngiltere'de de düzenleme girişimimiz olacaktı. Covid sonrası organ bağışları çok azaldı ve organ bağışı konusu global bir sorun. Vize çıkarsa hem Julie'nin nikahına katılmayı hem de organ bağışı konusunda yapacağımız kampanyalarla ilgili kendisiyle istişare yapmayı planlıyordum. Bir diğer hedefimiz de kardeş şehir anlaşması yapmak. Dünyanın birçok yerinde kardeş şehirler var ancak organ bağışı ile ilgili kardeş şehir anlaşması eğer olursa dünyada bir ilk olacak. Benim amacım göçmenlik değil. Benim gibi organ bekleyen insanların hayatına dokunabilmek ve organ bağışı konusunda farkındalık oluşturabilmek istiyorum. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışıyorum. Bu konuda Başkan Tunç Soyer'den de destek bekliyorum" diye konuştu. Erdem, 17 Eylül'de düzenlenecek nikah merasimine katılabilmek için yeniden vize başvurusunda bulunacağını belirtti.