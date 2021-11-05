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İngiliz İşçi Partisi'nin eski lideri Miliband, COP26'da yeterli ilerleme kaydedilmediğini belirtti - Son Dakika

İngiliz İşçi Partisi'nin eski lideri Miliband, COP26'da yeterli ilerleme kaydedilmediğini belirtti

05.11.2021 14:29
İngiliz İşçi Partisi'nin eski lideri Miliband, COP26'da yeterli ilerleme kaydedilmediğini belirtti

İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan 26. BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde (COP26) bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak bunun "henüz yeterli" olmadığını söyledi.

İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan 26. BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde (COP26) bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak bunun "henüz yeterli" olmadığını söyledi.

Gölge İş, Enerji ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı da olan Miliband, COP26 sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu 2020 ile 2030 arasında küresel emisyonları yarıya indirmek için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak verilen sözler, bundan çok daha azını içeriyor." dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne 2010-2015 yıllarında liderlik eden Miliband, bu nedenle her ülkenin, özellikle de büyük ülkelerin daha fazlasını yapmak için baskı hissetmelerinin ve bu açığı kapatmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmak için yapılması gerekenin bu olduğunu ifade eden Miliband, "Tehlikeli sıcak hava dalgalarından, sellerden, kuraklıklardan, iklim nedeniyle yerinden edilen insanlardan, doğa harikalarımızın yok edilmesinden kaçınmak istiyorsak böyle bir eylem gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Miliband, risklerin ne kadar yüksek ve önemli olduğunun bilindiğine işaret ederek, COP26'da kaydedilen ilerlemenin "henüz yeterli" olmadığını savundu.

Hükümete eleştiri

İngiltere'de hükümetin kuzeybatı Cumbria bölgesinde yeni bir kömür madeni açmayı planladığı haberlerine ilişkin Miliband, ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele etmeye kararlı olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.

Miliband, "İngiltere, 2030'a kadar uluslararası olarak ne yapmak istediği konusunda iyi taahhütlerde bulundu ancak son iki yılda iklim taahhütlerimizi yerine getirdiğimizi göstermek açısından iyi olmayan bazı şeyler yaptı. Bu yüzden yeni bir kömür madeni fikrini inceledik, ancak insanların kömürü geride bırakmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ülkenin iklim taahhütleriyle çelişen diğer hamlelerine de değinen Miliband, "Avustralya ile bir ticaret anlaşması yapıyoruz, burada sıcaklık taahhütlerinde daha yumuşak olabileceklerini söylüyoruz ve deniz aşırı kalkınma yardımını kesiyoruz. Bence yanlış bir karardı." ifadesini kullandı.

COP26'nın başarılı olmasını isteme konusunda hükümeti desteklediklerini dile getiren Miliband, ancak söyledikleri ile yaptıkların birbirine uymaması durumunda onları sorumlu tutacaklarını da belirtti.

COP26

200 ülkeden yaklaşık 25 bin delegenin katıldığı COP26'da, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılması bekleniyor. 2 hafta sürecek müzakereler neticesinde alınacak kararlar bağlayıcı olacak.

Mevcut durumda küresel sıcaklıkların 2,7 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, bilim insanları, 2015 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmak için emisyonların 2030'a kadar yarıya indirilmesi gerektiğini belirtiyor.

İşçi Partisi, Ed Miliband, İskoçya, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz İşçi Partisi'nin eski lideri Miliband, COP26'da yeterli ilerleme kaydedilmediğini belirtti - Son Dakika


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