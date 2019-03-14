İngiltere Başbakanı May: Brexit uzun süreli ertelenebilir
45 dakika önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, Avrupa Birliği
'nden (AB
) ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:20
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