Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı May: Brexit uzun süreli ertelenebilir

İngiltere Başbakanı May: Brexit uzun süreli ertelenebilir

45 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı May: Brexit uzun süreli ertelenebilir, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:20 

İngiltere, Theresa May, Ekonomi
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