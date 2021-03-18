İngiltere Bugünü "Mars Günü" İlan Etti - Son Dakika

Okulda derslere biraz ara verip internet üzerinden katılacağımız aktivitelerin listesini ve hangi yaş grubuna uygun olduğunu merak edenler için .

ASTRONOT SOHBETİ

4 yaş ve üzeri çocuklar için 'Robokids', 11 yaş ve üzeri çocuklar için 'Güneş Sistemi ve Ötesi', 15 yaş ve üzeri gençler için 'Mars'ta Geleceğimiz' gibi başlıklar oldukça heyecan verici.

Yetişkinler için de ilgi çekici konular ve konuşmacılar var.