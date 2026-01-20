LONDRA, 20 Ocak (Xinhua) -- İngiliz hükümeti, başkent Londra'daki Çin Büyükelçiliği binasının inşaat planlarını onayladı.
Hükümetten salı günü yapılan açıklamada yeni büyükelçiliğin Londra'nın Tower Hamlets semtinde daha önce Royal Mint Court binalarının bulunduğu arazi üzerine inşa edileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İngiltere, Çin Büyükelçiliği İnşaatını Onayladı - Son Dakika
