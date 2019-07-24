- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...
1 saat önce
- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:26 Kaynak: İHA
- İngiltere
'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May
, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı.
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