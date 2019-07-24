Son Dakika Haberleri: - İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...
Son Dakika Güncel Haber

- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...

1 saat önce

- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı.

- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı.
- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, Parlamentonun bir üyesi olarak...
Theresa May, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı Boris Johnson başbakan seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti Kripto para uzmanına cinayet gözaltısı Son dakika! Bahçeli'den Lozan açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 20:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]