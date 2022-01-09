Üye Girişi
İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka - Son Dakika

İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka

09.01.2022 20:23

İngiltere'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 141 bin 472 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 475 bin 192'ye ulaştı.

İngiltere'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 141 bin 472 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 475 bin 192'ye ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayıları 22 Aralık'tan bu yana 100 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hükümetin yayınladığı son verilere göre, son 24 saatte 141 bin 472 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 472 bin 192'ye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 97 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının ise 150 bin 154'e yükseldiği belirtildi.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen Covid-19 aşılamasına ilişkin verilere göre, son 24 saatte 225 bin 541 kişiye Covid-19 aşısının güçlendirici dozunun uygulanmasıyla ülkede 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 61.7'si 3 doz aşılandı. Nüfusun 82.9'unun 2 doz, yüzde 90.3'ünün ise 1 doz aşılandığı belirtildi.

EĞİTİM BAKANI ZAHAWİ KARANTİNA SÜRESİNİN AZALTILMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

İngiltere Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi yaptığı açıklamada, Covid-19 tespit edilen kişilerin evde karantina uygulama sürelerinin 5 güne indirilebileceğini aktardı. Zahawi, karantina süresinin düşürülmesi konusunda hükümetin "dikkatli" olacağını ve bilim adamlarının tavsiyesine göre hareket edeceğini aktararak, böyle bir kararın okullar ve kritik işgücü üzerindeki baskıların bir kısmının hafifletilmesine yardımcı olacağını ifade etti.

İngiltere'de Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler, 24 saat arayla yapılan iki faklı yanal akış testlerinden negatif sonuç alırlarsa karantinalarının yedinci günlerinde izolasyondan çıkabiliyor. Kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmaya devam ettiği durumlarda ise 10 gün boyunca tecrit uygulaması gerekiyor.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka
İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka
İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka

YORUMLAR
500

Koronavirüs, England, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka - Son Dakika


Alev topuna döndü! Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı Alev topuna döndü! Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı         
20:48
Araba almayı düşünenlere iyi haber! Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor Araba almayı düşünenlere iyi haber! Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor         
20:31
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı         
17:18
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22

Son Dakika Haberleri
20:30 Araba almayı düşünenlere iyi haber! Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor
20:18 Kripto parası olanlar dikkat! Bank of America'dan piyasaları altüst edecek uyarı geldi
20:18 Beşiktaş'ın yeni prensi Emirhan ayakta alkışlandı! Gökhan Gönül'den Emirhan'a ağabey şefkati
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi
19:28 Marmaris'te 20 dakika boyunca dolu yağdı! Arabalar ve dükkanlar zarar gördü
19:27 Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü! Evdekiler gözaltında
18:56 Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısını Rize maçıyla açıyor! İşte sürpriz ilk 11
18:05 Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı
17:58 Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!
17:57 Doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Erdoğan müjdelemişti! Bakan Yanık bizzat paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 20:52:14. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement