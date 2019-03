İngiltere'de Brexit Anlaşması Görüşmeleri - Londra

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık anlaşmasının bugün kabul edilmemesi durumunda Brexit'in gerçekleşemeyebileceğini söyledi.

May, Brexit anlaşması görüşmeleri kapsamında parlamentoda yaptığı konuşmada, AB ile vardığı anlaşmayı savundu.



Tartışmaya neden olan "tedbir maddesi"yle ilgili yeni düzenleme sayesinde anlaşmada iyileşme sağlandığını belirten Başbakan May, değişiklikle söz konusu maddenin askıya alınabileceğini savundu.



İş dünyasının belirlilik istediğini kaydeden May, "Eğer anlaşma kabul edilmezse, tek belirlilik 'belirsizliğin devam etmesi' olacak." değerlendirmesini yaptı.



Anlaşmanın kabul edilmemesinin olası sonuçlarına ilişkin de uyarıda bulunan Theresa May, "Eğer anlaşma bu gece geçmezse, Brexit gerçekleşemeyebilir." dedi.



Kötü bir anlaşmanın, "anlaşmasız ayrılıktan bile daha kötü" olacağını ancak vardığı anlaşmanın iyi olduğunu kaydeden May, Brexit'in ertelenmesinin ise sadece İngiltere değil AB üyelerinin de onayına bağlı olduğuna dikkati çekti.



Anlaşmasız ayrılığın ülkenin bütünlüğüne olan desteği zayıflatma riski taşıdığını da savunan Başbakan May, Brexit'in ertelenmesinin İngiltere'nin sorunlarını çözmeyeceğini ve kontrolün AB'ye geçeceğini söyledi.



"Bu anlaşmaya destek olma zamanı geldi"



Anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda ikinci bir referanduma gidilebileceğini kaydeden May, "Anlaşmazlık, ayrılık ya da erteleme durumunda sorumluluk AB'de değil, parlamentoda olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Halkın referandumda AB'den ayrılıktan yana tercihte bulunduğunu anımsatan Theresa May, "Verilen talimatı yerine getirme zamanı geldi. Bu anlaşmaya destek olma zamanı geldi." diye konuştu.



Oylama bu akşam saatlerinde



İngiliz parlamentosu, yeni haliyle Brexit anlaşmasını bu akşam saatlerinde oylayacak. Ancak tartışmaya neden olan "tedbir maddesi"yle ilgili yeni düzenlemenin yeterli güvence vermediği yönündeki değerlendirmelerin, oylamanın sonucunu etkilemesi bekleniyor.



Parlamento, anlaşmanın ilk halini "tarihi" diye nitelendirilen 230 oy farkla reddetmişti. İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

