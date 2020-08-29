İngiltere'de Community Shield, Arsenal'in

Arsenal, normal süresi 1-1 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak Community Shiled'ı müzesine götürdü.

İngiltere'de geçen sezon Federasyon Kupası'nı kazanan Arsenal ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Community Shield Kupası için karşı karşıya geldi.

Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, karşılaşmanın 12. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Arsenal'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Liverpool, 73. dakikada Takumi Minamino'yla bulduğu golle beraberliği sağladı ve maçın 90 dakikası 1-1 tamamlandı.

Penaltı atışlarına geçilen mücadelede, Liverpool bir atışta gol bulamayınca Arsenal rakibine 5-4'lük üstünlük sağladı ve Community Shield'ı 16. kez kazandı.