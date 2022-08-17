İngiltere'de ölen kadın hologram teknolojisi sayesinde cenazesinde konuşuyor gibi göründü - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de ölen kadın hologram teknolojisi sayesinde cenazesinde konuşuyor gibi göründü

17.08.2022 15:00
İngiltere'de ölen kadın hologram teknolojisi sayesinde cenazesinde konuşuyor gibi göründü

İngiltere'de geçen ay hayatını kaybeden Marina Smith isimli kadın, ölümünden önce kaydedilen sesinin yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen hologramla birleştirilmesi sayesinde kendi cenaze töreninde konuşma yapıyor gibi göründü.

İngiltere'de geçen ay hayatını kaybeden Marina Smith isimli kadın, ölümünden önce kaydedilen sesinin yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen hologramla birleştirilmesi sayesinde kendi cenaze töreninde konuşma yapıyor gibi göründü.

BBC'de yer alan habere göre, 29 Temmuz'da Nothingham kentinde hayatını kaybeden Holokost aktivisti Smith'in, oğlunun şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hologram sayesinde, kendi cenaze töreninde aile üyelerinin sorularına yanıt veriyormuş gibi görünmesi sağlandı.

Oğlu Dr. Stephen Smith, geliştirdikleri yeni teknoloji sayesinde annesinin "kendi cenaze töreninde hayatına dair soruları cevaplayabildiğini" söyledi.

Los Angeles merkezli yapay zeka şirketi StoryFile'ın kurucu ortağı Dr. Smith, geliştirilen teknolojinin, bir kişi öldükten sonra hologram sayesinde konuşuyormuş gibi görünmesini sağlayabildiğini belirtti.

Smith, cenazede annesinin kullandığı sözlerin kendisine ait olduğunu ve yapay zeka tarafından geliştirilmediğini kaydetti.

Sistem nasıl çalışıyor?

Hologramı yapılacak kişinin henüz hayattayken arkadaşlarının ve aile bireylerinin sorabileceği muhtemel soruları yanıtlaması isteniyor ve söz konusu cevaplar kayıt altına alınıyor.

Yapay zeka aracılığıyla işlenen veri hologramın eş zamanlı biçimde diyalog kurabileceği StoryFile platformuna yükleniyor. Kişi, daha sonra cenaze törenine katılanlardan gelen sorulara yapay zeka aracılığıyla cevap veriyor gibi görünüyor.

StoryFile, Holokost'tan kurtulanların ve tarihi figürlerin hayat hikayelerinin aktarılmasını gerçekleştirmek amacıyla 2017'de kurulmuştu.

YORUMLAR
500
Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı Kuraklık, hem çevreyi hem de dünya ekonomisini tehdit ediyor Kuraklık, hem çevreyi hem de dünya ekonomisini tehdit ediyor
Kaynak: AA

England, Marina, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de ölen kadın hologram teknolojisi sayesinde cenazesinde konuşuyor gibi göründü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:22 Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 15:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de ölen kadın hologram teknolojisi sayesinde cenazesinde konuşuyor gibi göründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement