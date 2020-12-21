İngiltere'de koronavirüs önlemleri - Seyahat kısıtlamaları - Son Dakika

Terminal binasına giriş yapan insanlardan detaylar

Biletleme için sırada bekleyen insanlar

Uçuş panosu detayları

Terminal binası içinden detaylar LONDRA (AA) İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararının ardından kısıtlamalara takılmak istemeyenler, noel öncesi muhtemel son uçakları yakalayabilmek için başkent Londra'daki Heathrow Uluslararası havalimanında yoğunluk oluşturdu.