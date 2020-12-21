İngiltere'de koronavirüs önlemleri - Seyahat kısıtlamaları - Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs önlemleri - Seyahat kısıtlamaları
21.12.2020 17:05
Terminal binasına giriş yapan insanlardan detaylar Biletleme için sırada bekleyen insanlar Uçuş panosu detayları Terminal binası içinden detaylar LONDRA (AA) İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması paniğe yol açarken,...
Terminal binasına giriş yapan insanlardan detaylar
Biletleme için sırada bekleyen insanlar
Uçuş panosu detayları
Terminal binası içinden detaylar LONDRA (AA) İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararının ardından kısıtlamalara takılmak istemeyenler, noel öncesi muhtemel son uçakları yakalayabilmek için başkent Londra'daki Heathrow Uluslararası havalimanında yoğunluk oluşturdu.
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