- İngiltere'de Prens Philip için bayraklar yarıya indirildi- Buckingham Sarayı'na ziyaretçi akını sürüyor - Son Dakika

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- İngiltere'de Prens Philip için bayraklar yarıya indirildi

Buckingham Sarayı'na ziyaretçi akını sürüyor

LONDRA - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in dün 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başkent Londra'da ve ülkenin dört bir yanında bayraklar yarıya indirilirken, İngiliz halkı Covid-19 salgınına yönelik alınan önlemlere ve tüm uyarılara rağmen Buckingham Sarayı'na akın etmeye ve sarayın önüne çiçekler bırakmaya devam ediyor.

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in dün Windsor Kalesi'nde 99 yaşında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor. Dün sabah yaşamını yitiren Prens Philip için başkent Londra başta olmak üzere ve çok sayıda yerde 41 pare top atışının yapılmasının ardından Buckingham Sarayı, Parlamento binası ve Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği de dahil ülkenin dört bir yanında bayraklar yarıya indirildi.

Buckingham Sarayı, taziye için gelenlerin sarayın önüne toplanmaması gerektiğini belirterek, halkın toplanmasını önlemek amacıyla sarayın önüne bariyerler yerleştirdi. Fakat İngiliz halkı, Covid-19 salgınına yönelik alınan önlemlere ve tüm uyarılara rağmen Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'ne akın etmeye ve sarayın önüne çiçekler bırakmaya devam ediyor. Kraliyet ailesi üyeleri de, Prens Philip'in dün yaşamını yitirdiği Windsor Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth'i ziyaret etmeyi sürdürüyor.

28 gün hastane kalmıştı

Prens Philip, 16 Şubat'ta "kendini iyi hissetmediği" gerekçesiyle Kral VII. Edward Hastanesine kaldırılmış, ancak 1 Mart'ta ambulansla St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti. Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi'ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirdikten sonra taburcu olmuştu.

Prens Philip ayrıca, 10 Ocak'ta korona virüs aşısı yaptırmıştı.

En uzun süreli kraliyet eşi oldu

Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Prens Philip, Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce 1947'de evlendi ve "en uzun süreli kraliyet eşi" oldu. Babası Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew olan Prens Philip'in 4 çocuğu, 8 torunu ve onların da 10 çocuğu bulunuyor. Philip ve Elizabeth, 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı.