İngiltere'de sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde - Son Dakika

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle önümüzdeki haftadan itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor.

İngiltere'de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı önlem olarak uygulanan yerel kısıtlama kurallarının önümüzdeki haftadan itibaren ulusal kapsamda uygulanması gündemde. İngiltere basınında yer alan haberlere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önümüzdeki hafta İngiltere'de bir ay sürecek ulusal bir sokağa çıkma yasağını duyurması bekleniyor. Başbakan Johnson'ın bir ay boyunca sürmesini planladığı ulusal önlemlerin Noel'den önce hafifletileceğini umduğu söylenirken, okullar, kolejler ve üniversitelerin bu kısıtlamalardan muaf olacağı belirtiliyor.

BBC'de yer alan habere göre İngiltere'de kısıtlamaların ulusal boyutta olmadığı ve ağırlaştırılmadığı sürece salgının ilk dalgasına göre çok daha yüksek bir ölüm sayısına ulaşılacağı belirtilerek ölümlerin günde 4 binden fazla kişiye ulaşabileceği ifade edildi.

Times gazetesinde yer alan haberde ise Başbakan Boris Johnson'ın ağırlaşan korona virüs enfeksiyon oranları ve hastaneye kabul verileri doğrultusunda kısıtlamaların arttırılmasını tartışmak için Cuma günü üst düzey kabine üyeleriyle buluştuğu ifade edildi. Pazartesi günü açıklanması beklenen ulusal kısıtlamaların birincil ihtiyaçlar dışındaki dükkanlar ve eğitim kurumları dışındaki her yeri yeniden kapsayabileceği ifade edildi.

Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre İngiltere'de toplam vaka sayısı 989 bin 745'e ulaşırken, toplam ölü sayısı ise 46 bin 229'a yükseldi. - MANCHESTER