İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 Kovid-19 vakası görüldü

14.10.2020 20:57
İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 137 artarak 43 bin 155'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 19 bin 724 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 654 bin 644'e yükseldi.

Son 24 saatte 264 bin 713 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 25 milyon 999 bin 507 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 bin 650 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 516'sının yoğun bakımda olduğu açıklandı.

3 aşamalı yerel Kovid-19 uyarı seviyesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Ekim'de Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, yeni önlemler kapsamında yerel vaka oranlarına bağlı olarak ülke genelinde "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere üç aşamalı "Yerel Kovid-19 Uyarı Seviyesi" oluşturduklarını duyurmuştu.

"Orta uyarı" seviyesinin ülkenin genelinde uygulanacağını kaydeden Johnson, buna göre "6 kişi kuralı" ile bar ve restoranların yerel saatle 22.00'den sonra kapalı olmaya devam edeceğini bildirmişti.

Johnson, "yüksek uyarı" seviyesinin belirlendiği bölgelerde yaşayanların başka evlerde ve kapalı alanlarda diğer ailelerle sosyalleşmesinin engelleneceğini ve 6 kişi kuralının bu bölgelerdeki hanelerin özel bahçelerinde de geçerli olacağını aktarmıştı.

Başbakan Johnson, Manchester ve Birmingham şehirlerinin "yüksek uyarı", Liverpool şehrinin ise "çok yüksek uyarı" seviyesinde olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Johnson, "Çok yüksek uyarı" seviyesinin vaka sayılarının çok hızlı arttığı ve Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) "dayanılmaz baskı" altında olabileceği bölgelerde geçerli olacağını kaydetmişti. Johnson bu bölgelerde evde ve dışarıda sosyalleşmenin tamamen yasaklanacağını, barların da kapalı olacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, İngiltere, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

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