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İngiltere'de spor salonunda büyük kavga

6 saat önce

İngiltere'de spor salonunda büyük kavgaİngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir spor salonunda iki grup arasında kavga çıktı.

İngiltere'de spor salonunda büyük kavga

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de bir spor salonunda iki grup arasında kavga çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bazı kişilerin kavga sırasında spor aletlerinin metal parçalarıyla birbirlerine vurdukları görüldü.

Olay, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeydoğusundaki Essex bölgesinin Brentwood kentindeki bir spor salonunda, 6 Kasım'da meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan kavgada, spor salonundaki aletlerin metal parçaları silah olarak kullanıldı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kavgaya karışan bir kişinin elinde tuttuğu metal boru benzeri cismi, kavga ettiği kişiye savurduğu görüldü. Ayrıca, kavga sırasında yere düşen bir kişinin kafasına yine metal bir cisimle vurulduğu ve ardından tekme atıldığı kameralara yansıdı.

Polis kavgaya ilişkin inceleme başlatırken, spor salonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Bu tarz bir olay, 5 ayrı işletmemizde, 10 yıldır hiç yaşanmadı. Şiddeti asla çözüm olarak görmüyor ve şiddet olaylarını ciddiye alıyoruz. Olaya karışan kişilerin spor salonu üyelikleri iptal edildi ve süresiz olarak yasaklandı. Olaya tanıklık eden ve bu sebeple etkilenen herkesten özür diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de spor salonunda büyük kavga

İngiltere, kavga, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:38 Kaynak: DHA
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