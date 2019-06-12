Son Dakika Haberleri: İngiltere'den Hong Kong açıklaması
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İngiltere'den Hong Kong açıklaması

4 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeden endişe duyduklarını belirtti.

İngiltere'den Hong Kong açıklaması, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeden endişe duyduklarını belirtti.
May, Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular oturumunda Hong Kong'da iade kanunlarında değişiklik teklifine ilişkin tartışmalara değindi.
Hong Kong'da çok sayıda İngiliz vatandaşı olduğunu belirten May, "Bu teklifin potansiyel etkilerinden endişe duyuyoruz." dedi.
May ayrıca, düzenlemenin 1984'te imzalanan Çin- Britanya Ortak Bildirisi'ndeki hak ve özgürlüklere uygun olmasının önemine dikkati çekti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da yazılı açıklamasında devam eden protesto gösterilerinin teklife ilişkin halkın endişelerinin açık işareti olduğunu bildirdi.
Hong Kong hükümetine, halkın ve uluslararası alandaki dostlarının endişelerini dinleyip bunları tartışmalı teklife yansıtması çağrısı yapan Hunt, "Yetkililerin anlamlı bir diyaloğa girmesi ve Hong Kong'un hak ve özgürlükler ile uluslararası itibarını ve buna dayanak oluşturan yüksek derece özerkliğini korumak için adım atması önemlidir." dedi.
Hunt ayrıca, Çin-Britanya Ortak Bildirisi'nde öngörülen "Bir Ülke, İki Sistem" ilkesini korumanın, Hong Kong'un gelecekteki başarısı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
Tartışmalı düzenleme
Parlamentoya 3 Nisan'da sunulan yasal düzenleme, zanlıların Anakara Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor. ?
Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor. ?
Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ederken, düzenlemeye karşı başlayan gösteriler halen sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:31 Kaynak: AA
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