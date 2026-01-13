İngiltere'den İsrail'e Ticaret ve Silah Satışı Sinyalleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere'den İsrail'e Ticaret ve Silah Satışı Sinyalleri

13.01.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, İsrail'le ticaret ve silah satışlarını yeniden başlatmayı değerlendirirken, Uluslararası Af Örgütü karşı çıkıyor.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle, İsrail'le ticaret görüşmeleri ve bu ülkeye yönelik askıya alınan silahların yeniden satışının başlayabileceğini belirtirken, Uluslararası Af Örgütü, yasa dışı işgalini ve apartheid politikalarını derinleştiren İsrail'in ödüllendirilmemesi gerektiğini savundu.

Londra'da yapılan İşçi Partili Yahudi Hareketi'nin yıllık konferansına katılan Kyle, İngiltere'de yayın yapan The Jewish Chronicle'a İsrail ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Uluslararası Af Örgütü Bakan'a tepki gösterdi.

İngiltere ile İsrail arasında geçen yaz duran ticaret anlaşması görüşmelerini ve Eylül 2024'te bazı silah satışlarının askıya alınmasını değerlendiren Kyle, iki kararın da birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Kyle, bu kararların alınmasına neden olan Gazze'deki gelişmelerin yine görüşmelere başlama ve silah satışını sürdürme kararlarında etkili olacağını dile getirerek, "Kalıcı barışa doğru bir hareket görmek istiyoruz. Bu olursa durumu tekrar ele alacağız. Hükümet bu konularda sürekli temas halinde." diye konuştu.

Bu konuda bir tarih veremeyeceğini dile getiren Kyle, İngiltere'nin ticareti yeniden başlatmaya karar verdiğinde hızlı bir şekilde hareket edebileceğini vurguladı.

Kyle, İngiltere ile İsrail arasındaki ticaretin güçlenmesinin bölgede barışa katkı sunacağını kaydederek, "Bu işlerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasını istiyorum." dedi.

"İsrail'in Gazze'deki soykırımı sona ermedi"

Kyle'ın ticaret anlaşması görüşmeleri ve silah satışlarını yeniden başlatmak istediği yönünde yaptığı açıklamalarına Uluslararası Af Örgütü tepki gösterdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarına yeniden başlama yönünde sinyaller vermesi tedirgin edicidir. Ateşkes görüşmesi ya da barış sözleriyle kandırılmayalım. İsrail'in Gazze'deki soykırımı sona ermedi." denildi.

İsrail'in öldürmeye, yasa dışı ablukaya ve apartheide devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İngiltere hiçbir zaman tam bir silah ambargosu uygulamadı. İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımda kullandığı F-35 parçalarının satışı devam etti." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e Filistin'deki yasa dışı varlığını sürdürmeye yönelik yardım ve destek sağlamama talimatı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silah satışlarını askıya alma kararının kaldırılmasının UAD kararları kapsamındaki yükümlülüklerimizden ziyade, ticari anlaşmalar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planlarına bağlamak çok problemlidir. Bu durum hükümetin önceliklerini de acı verici şekilde gösteriyor."

Açıklamada, İsrail'le ticareti sürdürme ve silah satış yasağını kaldırma kararını insan hakları ve yasal sorumluluklara dayandırmak gerektiğinin altı çizilerek, "İngiltere, yasa dışı işgalini ve apartheid politikalarını derinleştiren İsrail'i ödüllendirmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İngiltere, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den İsrail'e Ticaret ve Silah Satışı Sinyalleri - Son Dakika

Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran’ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı
Çukurova havalimanından Erbil’e direkt uçuşlar başlıyor Çukurova havalimanından Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor

19:40
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı
Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 20:04:10. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere'den İsrail'e Ticaret ve Silah Satışı Sinyalleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.