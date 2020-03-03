İngiltere Federasyon Kupası'nda dev eşleşme! Liverpool'a verilen iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere Federasyon Kupası'nda dev eşleşme! Liverpool'a verilen iddaa oranı... - Son Dakika Spor

İngiltere Federasyon Kupası'nda dev eşleşme! Liverpool'a verilen iddaa oranı...

6 saat önce

Bu bir ilandırCHELSEA - LIVERPOOLBournemouth deplasmanında 2 puan bırakan Chelsea, son 6 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi ve Frank Lampard, Liverpool maçını bir kupa maçı olarak değil de "mutlaka kazanılması gereken" bir Premier Lig maçı olarak gördüklerini açıkladı.

İngiltere Federasyon Kupası'nda dev eşleşme! Liverpool'a verilen iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


CHELSEA - LIVERPOOL


Bournemouth deplasmanında 2 puan bırakan Chelsea, son 6 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi ve Frank Lampard, Liverpool maçını bir kupa maçı olarak değil de "mutlaka kazanılması gereken" bir Premier Lig maçı olarak gördüklerini açıkladı.


Tammy Abraham, N'Golo Kante ve Christian Pulisic gibi önemli isimlerin sakatlığı sürüyor.


Andreas Christensen'in durumu maç saati netleşecek.


Liverpool ise Watford'a Vicarage Road'da 3-0 mağlup oldu ve bu sezon Premier Lig'de ilk kez kaybetti.


Zirvede 22 puan fark ve 1 maç fazlasıyla rahat konumdalar fakat TD Jurgen Klopp; "Önümüze bakıyoruz, Watford maçını geride bıraktık. Kupada son 16'dayız ve kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Planımız bu!" açıklamasında bulundu.


Jordan Henderson ve Naby Keita'nın sakatlıkları devam ediyor. Alman teknik adamın "güçlü" bir kadro ile sahaya çıkacağı, lig maçında kenarda bekleyen Joe Gomez ve James Milner'ın ilk 11'e döneceği söyleniyor.


İki takım arasında oynanan son 7 Federasyon Kupası maçının 5'ini Chelsea kazandı.


Üyelerin yaklaşık %26'sı taraf bahsinden kaçınıp iki takımın da gol bulmasına yönelmiş...


Liverpool, yenilmezlik serisini Watford karşısında kaybetti. Aslında üzerindeki stresi de attığını söyleyebiliriz. Chelsea ise son Bournemouth maçında oyunu domine eden taraftı. Baskılı oynadılar ancak sahadan beraberlikle ayrıldılar. Bu maçta da evlerinde oynamanın avantajlarını kullanıp skor bulabilirler.


Chelsea'nin Liverpool'a attığı en güzel 10 gol! İzleyelim...


Frank Lampard, Liverpool, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:47 
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