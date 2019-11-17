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İngiltere gruptan lider olarak çıktı

6 saat önce

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde A Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

İngiltere gruptan lider olarak çıktı, System.String[]

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde A Grubu karşılaşmaları tamamlandı.


İngiltere, deplasmanda Kosova'yı 32. dakikada Harry Winks, 79. dakikada Harry Kane, 83. dakikada Marcus Rashford ve 90 1. dakikada Mason Mount'un attığı gollerle 4-0 mağlup etti.


Bulgaristan ise sahasında 56. dakikada Vasil Bozhikov'un kaydettiği golle Çekya karşısında 1-0 galip geldi.


Bu sonuçlarla A Grubu'nda İngiltere 21 puanla lider, Çekya 15 puanla ikinci olarak EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. Grupta Kosova 11, Bulgaristan 6, Karadağ 3 puan topladı.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:54 
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