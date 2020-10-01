İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool'u penaltılarda yenen Arsenal çeyrek finalde

İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonunda normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Liverpool'u penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale yükseldi.
Tek maç eleme usulü oynanan kupanın 4. turu, 3 maçla sona erdi.
Öne çıkan karşılaşmada, Anfield Stadı'nda Liverpool ile Arsenal karşılaştı. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamayınca karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılar sonunda Liverpool'u 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale kaldı.
Fulham'ı 3-0'la geçen Brentford ve Aston Villa'yı 1-0 yenen Stoke City, turnuvada çeyrek finale kalan diğer takımlar oldu.
Turnuvada çeyrek final maçları, 21 Aralık'ta oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:59 - Kaynak: AA
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