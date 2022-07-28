İngiltere'de deniz seviyesi geçen yüzyılın başına göre iki kattan fazla yükseldi - Son Dakika
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İngiltere'de deniz seviyesi geçen yüzyılın başına göre iki kattan fazla yükseldi

28.07.2022 18:56
İngiltere'de deniz seviyesi geçen yüzyılın başına göre iki kattan fazla yükseldi

İngiltere'nin bazı bölgelerinde deniz seviyesi son 30 yılda, geçen yüzyılın başlarına göre iki kattan fazla yükseldi.

İngiltere'nin bazı bölgelerinde deniz seviyesi son 30 yılda, geçen yüzyılın başlarına göre iki kattan fazla yükseldi.

İngiltere'de yıllık yayımlanan "İngiltere İklim Durumu" raporunda, ülkenin bazı yerlerinde deniz seviyesinin son 30 yılda 1900'lerin başlarında kaydedilen oranın 2 katından fazla yükseldiği bildirildi.

Raporda, 1900'lerin başlarında deniz yükseliş oranları yıllık 1,5 milimetre olarak kaydedildiği, 1990'lardan bu yana ise bu oranın yıllık 3 milimetre ila 5,2 milimetre civarında gerçekleştiği ifade edildi. Böylelikle son 30 yılda deniz seviyesi 16,5 santimetre civarında yükseldi.

Raporu hazırlayan uzmanlardan Svetlana Jevrejeva, yükselişin, Grönland ve Antarktika'daki buzul kütlelerinde meydana gelen erimelerden kaynaklandığına dair deliller olduğunu belirtti.

Öte yandan raporda İngiltere'deki ısınma düzeyinin küresel ortalama ısınma oranından az daha yüksek olduğuna yer verilirken ülkede son 20-30 yılın geçen yüzyıla göre daha sıcak, yağışlı ve güneşli geçtiğine dikkat çekildi.

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Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de deniz seviyesi geçen yüzyılın başına göre iki kattan fazla yükseldi - Son Dakika

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