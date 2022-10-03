İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı

03.10.2022 17:20
İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı

İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda "önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği" uyarısını yaptı.

İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda "önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği" uyarısını yaptı.

Ofgem'in 30 Eylül tarihli bir mektubunda ortaya çıkan ve ilk olarak The Times gazetesinin yayımladığı haberde, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatını kısıtlaması nedeniyle tedarikçilerin, evlere ve iş yerlerine güvenli şekilde doğal gaz sağlayamaması durumunda "doğal gaz arzında acil durum" ilan edilebileceği bildirildi.

Bunun da en büyük endüstriyel tüketicilerden başlayarak, bazı müşterilerden "geçici bir süre için doğal gaz kullanmayı bırakmalarının isteneceği" anlamına geldiği belirtildi.

Avrupa'da kış, gaz tasarrufu olmadan zor geçebilir

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bugün yayınladığı 4. Çeyrek 2022 Gaz Piyasası Raporu'nda da Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını azaltması ve talepteki daralma nedeniyle küresel gaz piyasalarındaki sıkışıklığın 2023'te de devam edeceği öngörüsüne yer verildi.

Rapora göre, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını düşürmesi piyasalarda fiyatları rekor seviyelere çıkarırken, ticaret yollarını değiştirdi ve gelişmekte olan ülkelerde yakıt kısıtlarına neden oldu.

Ayrıca raporda, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını 1 Kasım itibarıyla tamamen kesmesi halinde Avrupa Birliği (AB) gaz piyasasının nasıl etkileneceğine ilişkin yapılan analize yer verildi. Buna göre, doğal gaz talebi azaltılmadan ve Rus gaz tedarikinin tamamen kesilmesi durumunda, AB gaz depolarındaki doluluğun Şubat 2023'te yüzde 20'nin altına inebileceği öngörüldü.

İngiltere'nin Rusya'dan yakıt ithalatı

İngiliz parlamentosu kayıtlarına göre, geçen yıl Rusya'dan yapılan yakıt ithalatı, İngiltere'de kullanılan doğal gazın yüzde 4'ünü, petrolün yüzde 9'unu ve kömürün yüzde 27'sini oluşturuyordu.

Rusya'dan geçen yıl İngiltere'ye doğal gaz, petrol ve kömür ithalatı toplam 4,5 milyar sterlin değerindeydi.

Avrupa İstatistik Ofisine (Eurostat) göre, 2020'de Rusya'dan yapılan ithalat, AB'de kullanılan gazın yüzde 39'unu, petrol ithalatının yüzde 23'ünü ve kömür ithalatının ise yüzde 46'sını oluşturuyordu.

YORUMLAR
500
AA foto muhabirleri, Rusya'daki uluslararası fotoğraf yarışmasında ödüller kazandı AA foto muhabirleri, Rusya'daki uluslararası fotoğraf yarışmasında ödüller kazandı Çelik: 'Rusya'nın Ukrayna'nın belli bölgelerini ilhak etmesiyle barış umutları belirsiz bir zamana ötelenmiş oldu' Çelik: 'Rusya'nın Ukrayna'nın belli bölgelerini ilhak etmesiyle barış umutları belirsiz bir zamana ötelenmiş oldu'
Kaynak: AA

England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:40 Suların akmamasına isyan eden kadına, köy muhtarından şaşkınlık yaratan tavsiye: Gidin çeşmede yıkanın
22:30 Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 23:34:59. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement