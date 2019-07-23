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İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson kimdir?

53 dakika önce

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson kimdir?

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson kimdir?, System.String[]
Muhafazakar Parti'nin Londra Belediye Başkanı adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak siyasette adından söz ettiren Boris Johnson, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Theresa May'in Brexit planını protesto ederek dışişleri bakanlığı görevinden istifa eden Johnson, belediye başkanlığı görevine başladığı Mayıs 2008 yılından 11 yıl sonra başbakanlık koltuğuna oturdu.

1964 New York doğumlu Johnson'ın tam adı Alexander Boris de Pfeffel. Kariyerine The Times dergisinde gazetecilik ile başlamış olan Johnson bir röportajı çarpıtarak aktarmak nedeniyle kovulduktan sonra The Daily Telegraph gazetesinin Brüksel muhabirliğini yaptı. Burada yükselen Euroskeptisizm (AB şüpheciliği) konularını ele alan Johnson ilerleyen yıllarda gazeteden ayrılarak The Spectator'da editör oldu ve bu görevi 2005 yılına kadar sürdürdü.
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Boris Johnson, İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:52 
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